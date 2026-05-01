Ourives de Ourém perseguido até casa alvo de tentativa de roubo com arma de fogo

Um ourives foi alvo de uma tentativa de roubo com ameaça de arma de fogo, na tarde de quinta-feira, 30 de Abril, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém. O alerta chegou às autoridades por volta das 13h00, segundo fonte do Comando-Geral da GNR citada pela Lusa. De acordo com a mesma fonte, três suspeitos abordaram a vítima junto à sua residência, ameaçando-a com uma arma de fogo. O ourives terá reagido, gritando por ajuda, o que levou familiares e vizinhos a deslocarem-se rapidamente para o local. Perante a movimentação, os assaltantes acabaram por desistir do roubo e colocaram-se em fuga.

A tentativa de assalto provocou dois feridos, de 50 e 83 anos, não tendo sido avançados mais detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. O presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Alexandre Faria, adiantou que lhe foi transmitido que o ourives tinha estado a vender no Mercado de Ourém e que terá sido seguido até casa pelos suspeitos, onde acabou por ser agredido na tentativa de concretização do roubo.

A GNR está a investigar o caso e a tentar localizar os três indivíduos envolvidos, que permanecem em fuga. O episódio está a causar preocupação na comunidade local, não só pela violência da abordagem, mas também pelo facto de a vítima poder ter sido vigiada e seguida depois da actividade profissional no mercado.