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Sociedade | 01-05-2026 09:07

Ourives de Ourém perseguido até casa alvo de tentativa de roubo com arma de fogo

Ourives de Ourém perseguido até casa alvo de tentativa de roubo com arma de fogo
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Ourives foi surpreendido junto à sua residência, no concelho de Ourém, por três homens que o terão seguido depois de ter estado a vender no Mercado de Ourém. O assalto acabou por não se concretizar graças aos gritos da vítima e à rápida aproximação de familiares e vizinhos. Há dois feridos a registar.

Um ourives foi alvo de uma tentativa de roubo com ameaça de arma de fogo, na tarde de quinta-feira, 30 de Abril, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém. O alerta chegou às autoridades por volta das 13h00, segundo fonte do Comando-Geral da GNR citada pela Lusa. De acordo com a mesma fonte, três suspeitos abordaram a vítima junto à sua residência, ameaçando-a com uma arma de fogo. O ourives terá reagido, gritando por ajuda, o que levou familiares e vizinhos a deslocarem-se rapidamente para o local. Perante a movimentação, os assaltantes acabaram por desistir do roubo e colocaram-se em fuga.
A tentativa de assalto provocou dois feridos, de 50 e 83 anos, não tendo sido avançados mais detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. O presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Alexandre Faria, adiantou que lhe foi transmitido que o ourives tinha estado a vender no Mercado de Ourém e que terá sido seguido até casa pelos suspeitos, onde acabou por ser agredido na tentativa de concretização do roubo.
A GNR está a investigar o caso e a tentar localizar os três indivíduos envolvidos, que permanecem em fuga. O episódio está a causar preocupação na comunidade local, não só pela violência da abordagem, mas também pelo facto de a vítima poder ter sido vigiada e seguida depois da actividade profissional no mercado.

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