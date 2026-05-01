Santarém entre os distritos na linha da frente dos apoios do Governo à agricultura

O Governo aprovou um pacote de apoios à agricultura que poderá ter impacto directo no distrito de Santarém, uma das regiões mais afectadas pelas tempestades registadas entre 22 de Janeiro e 15 de Fevereiro. Em Conselho de Ministros realizado na Ovibeja, o executivo anunciou 60 milhões de euros para reabilitar infraestruturas agrícolas danificadas pelo mau tempo, verba que o primeiro-ministro Luís Montenegro classificou como “um apoio ao regadio”.

A medida assume particular relevância para Santarém, distrito onde a agricultura, o regadio, a produção hortofrutícola, a vinha, o olival e a agropecuária têm um peso económico e social determinante. Embora ainda não esteja detalhada a distribuição territorial das verbas, o ministro da Agricultura recordou que os distritos de Leiria, Coimbra, Santarém e Lisboa estiveram entre os mais atingidos pelas tempestades, o que coloca a região ribatejana no centro das preocupações do Governo.

Além dos 60 milhões destinados à recuperação de infraestruturas agrícolas, o executivo aprovou também um incentivo de 20 milhões de euros para compensar os sistemas produtivos mais expostos ao aumento dos custos da energia e dos fertilizantes. A subida dos preços, agravada pelo conflito no Médio Oriente, tem vindo a pressionar fortemente os agricultores, aumentando os custos de produção e reduzindo margens num sector já marcado pela incerteza climática. Luís Montenegro sublinhou que, apesar de serem medidas conjunturais, estes apoios são fundamentais para dar maior robustez aos sectores agrícola e agropecuário, que considerou estratégicos para a segurança e autonomia alimentares do país.