Seguro viu em Santa Margarida o músculo operacional do Exército

O Presidente da República, António José Seguro, esteve no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, numa visita dedicada ao acompanhamento da prontidão e das capacidades operacionais do Exército. A deslocação decorreu sem declarações aos jornalistas, mas com um programa carregado de simbolismo militar e demonstração de força no terreno. Acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, o Chefe de Estado assistiu a honras militares, a um briefing sobre a actividade do Exército e a várias demonstrações operacionais. Um dos pontos em destaque foi o projecto Robotic and Autonomous Systems, ligado à modernização da chamada “Força Terrestre 2045”, que aposta em sistemas não tripulados e no reforço tecnológico das unidades militares.

A visita passou também pela área de apoio a emergências civis, onde foram apresentados meios utilizados em incêndios, apoio sanitário, transporte e reabastecimento, alguns dos quais mobilizados na operação “INTEMPÉRIES26”. Na pista de aviação, o Exército demonstrou a capacidade de fazer chegar material essencial a zonas isoladas, através do lançamento de carga a partir do ar e da chegada de equipas especializadas por salto.

O momento mais expressivo ficou reservado para o final, com um exercício de fogos reais baseado num cenário de defesa colectiva da NATO. A demonstração envolveu cerca de 120 militares e meios como viaturas Pandur II, carros de combate Leopard 2A6, artilharia M109 e o sistema aéreo não tripulado AR3. Segundo o Exército, as demonstrações procuraram mostrar a capacidade das forças terrestres para actuar tanto em missões de apoio às populações como em operações de combate de elevada intensidade.