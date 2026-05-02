A medicina veterinária é uma profissão com elevado desgaste emocional

A medicina veterinária é uma profissão de vocação, marcada por grande exigência emocional, evolução técnica significativa mas ainda insuficiente valorização social, apesar do impacto directo que tem na saúde animal. A médica veterinária Ana Leonardo, com 25 anos de experiência e que lidera o Centro de Recolha Oficial (CRO) do município de Vila Franca de Xira, descreve a sua carreira como um percurso guiado por um sentido profundo de missão. Para ela, ser veterinária significa sentir diariamente que contribui para melhorar o mundo à sua volta, através do cuidado com os seres vivos com quem se cruza.

Ana Leonardo sempre gostou de animais e decidiu seguir medicina veterinária como primeira opção. Um dado que destaca com preocupação é o impacto emocional da profissão. A medicina veterinária apresenta uma das taxas de desgaste psicológico mais elevadas, incluindo uma taxa de suicídio significativa entre os profissionais. Isto deve-se a vários factores: decisões difíceis, limitações económicas dos tutores que impedem tratamentos, perda de animais que poderiam ser salvos e a carga emocional constante associada ao trabalho.

Acrescenta ainda que a profissão é frequentemente romantizada. Existe a ideia de que o veterinário trabalha apenas por amor aos animais, ignorando-se que se trata de uma profissão com custos de vida, responsabilidades familiares e exigências financeiras. Esta realidade contribui para o desgaste emocional dos profissionais. Um dos maiores desafios da medicina veterinária, explica, é trabalhar com animais que não conseguem comunicar verbalmente a dor ou o desconforto. O diagnóstico depende da observação atenta e da interpretação da linguagem não verbal: posturas corporais, comportamentos, sons e sinais específicos.

Apesar da importância da profissão, Ana Leonardo considera que a medicina veterinária não é hoje devidamente valorizada na sociedade. Na sua perspectiva, houve períodos em que era mais reconhecida do que actualmente, num contexto em que muitas profissões - incluindo a medicina humana - enfrentam uma desvalorização generalizada.

Veterinário não é só para urgências

Segundo a veterinária, muitas pessoas continuam a só recorrer ao veterinário em situações graves. Defende que os animais devem ser acompanhados regularmente, idealmente com pelo menos uma consulta anual, muitas vezes associada às vacinações, mas que podem ser anuais ou até mais frequentes dependendo dos protocolos.

No entanto, reconhece que factores económicos condicionam este cuidado. Nem todas as famílias têm capacidade financeira para suportar os custos associados à medicina veterinária, o que influencia a frequência das consultas. Ainda assim, observa uma mudança geracional positiva: os mais jovens tendem a valorizar mais os cuidados de saúde animal e a assumir maior responsabilidade.

Ana Leonardo sublinha também a importância de compreender que a adopção ou aquisição de um animal implica um compromisso sério. Os animais não são brinquedos e exigem custos contínuos ao longo da vida. Nos centros de recolha, explica, os animais são entregues já com o plano vacinal actualizado, desparasitados e esterilizados. Este processo visa promover adopções mais conscientes e responsáveis. Ainda assim, a veterinária critica a compra de animais sem preparação financeira adequada, referindo que o valor gasto na aquisição poderia muitas vezes ser melhor utilizado no cuidado de um animal adoptado.

Ao longo da sua carreira, assistiu a uma evolução profunda da medicina veterinária. Antigamente o médico veterinário era um profissional generalista, responsável por praticamente todas as áreas. Hoje existe uma forte especialização, com áreas como oftalmologia, dermatologia, medicina de animais exóticos e até bacteriologia. Esta evolução foi acompanhada por um grande avanço tecnológico, especialmente nas ferramentas de diagnóstico e nos tratamentos, aproximando cada vez mais a medicina veterinária da medicina humana em termos de sofisticação.