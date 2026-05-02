Sociedade | 02-05-2026 16:56
Assalta farmácia em Santarém e foge com mais de três mil euros durante o dia
De cara tapada e empunhando uma arma de fogo o suspeito entrou na Farmácia Santarém em pleno dia e roubou três mil euros em dinheiro. Crime ocorreu no feriado 1 de Maio e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
Um homem armado e encapuzado assaltou a Farmácia Santarém, na Portela das Padeiras, na tarde de sexta-feira, 1 de Maio, tendo escapado com cerca de três mil euros que roubou da caixa registadora. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte oficial da farmácia.
Ao que O MIRANTE conseguiu apurar o suspeito, que continua em fuga, será jovem, magro e baixo. A PSP de Santarém tomou conta da ocorrência, mas, por se tratar de um crime cometido com arma de fogo, a investigação passou para a Polícia Judiciária de Lisboa.
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