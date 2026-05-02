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Sociedade | 02-05-2026 18:04

Inês Pinto é a nova Rainha das Vindimas de Rio Maior

Inês Pinto é a nova Rainha das Vindimas de Rio Maior
Foto CM Rio Maior
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Inês Capitão Pinto foi eleita Rainha das Vindimas Rio Maior 2026. O concurso teve lugar na noite de 1 de Maio tendo a jovem ganho também o Prémio Fotogenia.

Inês Capitão Pinto foi eleita Rainha das Vindimas Rio Maior 2026. O concurso teve lugar na noite de 1 de Maio tendo a jovem ganho também o Prémio Fotogenia.
Rossana Carvalho foi a Primeira Dama de Honor e Victoria Hordiychuk a Segunda Dama de Honor, tendo conquistado ainda o Prémio Simpatia.

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