Morador de Vila Chã volta à carga e denuncia perigos na EN3

A insegurança rodoviária na Estrada Nacional 3 voltou a dominar as intervenções do público na última reunião da Câmara do Cartaxo. Daniel Alcântara insistiu no alerta sobre os perigos no troço entre Vila Chã de Ourique e o Cartaxo, lamentando que, apesar dos sucessivos apelos, continuem por concretizar-se medidas eficazes para travar o excesso de velocidade. O munícipe afirmou que é já a quarta vez que leva o problema ao executivo, descrevendo aquele troço como uma via onde muitos automobilistas circulam “como se fosse uma autoestrada”, colocando em risco moradores, peões e também peregrinos que por ali passam ao longo do ano. “Ainda há 15 dias, a minha casa levou com um carro na parede e havia tanto vidro que eu não conseguia sair de casa”, relatou, dando conta da gravidade da situação.

Daniel Alcântara chamou ainda a atenção para a fraca visibilidade das passadeiras e para a existência de uma árvore de grande porte inclinada sobre a estrada, que considera ser mais um factor de risco. Na mesma intervenção, criticou também a falta de iluminação e de ecopontos no parque de estacionamento da estação de Santana, defendendo que pequenas melhorias naquele espaço poderiam aumentar a segurança e o conforto de quem o utiliza diariamente.

O presidente da câmara, João Heitor, reconheceu as preocupações e garantiu que a EN3 integra um plano de intervenção mais alargado. Segundo o autarca, a estrada vai receber uma micropavimentação para regularização do piso e estão previstas mais duas lombas, admitindo ainda a possibilidade de serem adoptadas novas medidas de acalmia de trânsito nos pontos considerados mais críticos pelos serviços técnicos. João Heitor adiantou também que a autarquia dispõe de dados sobre o número de ocorrências naquele troço e revelou que uma das futuras câmaras de videovigilância previstas para o concelho será instalada no Largo do Gil, em Vila Chã de Ourique, por se tratar de uma zona sensível.

Quanto às restantes queixas, assegurou que a situação da árvore será verificada pelos serviços municipais e admitiu que a iluminação e a limpeza no parque da estação de Santana continuam por resolver. “Ainda não conseguimos fazer aquilo que tínhamos dito, mas vamos fazer e vamos melhorar ali a iluminação”, garantiu, prometendo igualmente mais atenção à limpeza do espaço.