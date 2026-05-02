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Sociedade | 02-05-2026 16:58

Motociclista ferido em colisão com carro em Santarém

acidente sinistralidade rodoviaria
foto ilustrativa
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Colisão na rotunda de São Domingos ao início da tarde deste sábado, 2 de Maio, fez um ferido que foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo na rotunda de São Domingos, em Santarém, ao início da tarde deste sábado, 2 de Maio, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Carlos Grazina.

De acordo com a mesma fonte o ferido, um homem na casa dos 50 anos, era o condutor do motociclo. Depois de assistido no local, com ferimentos considerados leves, foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta para o acidente foi dado às 13h23 e no local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Santarém e a Polícia de Segurança Pública.

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