Sociedade | 02-05-2026 16:58
Motociclista ferido em colisão com carro em Santarém
foto ilustrativa
Colisão na rotunda de São Domingos ao início da tarde deste sábado, 2 de Maio, fez um ferido que foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.
Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo na rotunda de São Domingos, em Santarém, ao início da tarde deste sábado, 2 de Maio, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Carlos Grazina.
De acordo com a mesma fonte o ferido, um homem na casa dos 50 anos, era o condutor do motociclo. Depois de assistido no local, com ferimentos considerados leves, foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.
O alerta para o acidente foi dado às 13h23 e no local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Santarém e a Polícia de Segurança Pública.
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