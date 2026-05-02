Santarém vai reforçar resposta às vítimas de violência doméstica com novo gabinete de apoio

Santarém está entre os territórios escolhidos pelo Governo para receber, ainda este ano, um novo Gabinete de Apoio à Vítima (GAV), numa medida que reforça a rede de resposta a situações de violência doméstica e outros crimes. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, durante uma audição parlamentar, onde garantiu que o combate à violência de género, sexual e doméstica continua a ser uma das prioridades do Executivo.

Depois da abertura de dois novos gabinetes em 2025, no Seixal e no Porto, o Governo prevê agora avançar com mais três estruturas em 2026, localizadas em Matosinhos, Santarém e Açores. A instalação de um destes serviços na capital de distrito representa um reforço importante na protecção e acompanhamento das vítimas na região, assegurando apoio gratuito, confidencial e especializado nas vertentes psicológica, jurídica e social. Integrados na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, os GAV têm como missão prestar acompanhamento próximo, fazer avaliação de risco e encaminhar as vítimas para as respostas mais adequadas, num momento em que continua a ser exigida maior rapidez e eficácia na resposta dos serviços.

Na mesma intervenção, a ministra recordou que entrou em vigor, a 1 de Julho de 2025, a nova ficha de avaliação de risco e destacou também a reactivação do grupo de trabalho para definir medidas a aplicar nas primeiras 72 horas após uma denúncia de violência doméstica. Está ainda prevista para Setembro a entrada em funcionamento de uma linha de atendimento permanente, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com resposta multidisciplinar e multilingue.