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Sociedade | 02-05-2026 07:00

Santarém vai reforçar resposta às vítimas de violência doméstica com novo gabinete de apoio

vitimas violencia domestica
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Santarém vai receber um novo Gabinete de Apoio à Vítima, integrando o lote de três estruturas que o Governo prevê abrir em 2026 para reforçar o combate à violência doméstica e garantir apoio psicológico, jurídico e social mais próximo, gratuito e especializado às vítimas.

Santarém está entre os territórios escolhidos pelo Governo para receber, ainda este ano, um novo Gabinete de Apoio à Vítima (GAV), numa medida que reforça a rede de resposta a situações de violência doméstica e outros crimes. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, durante uma audição parlamentar, onde garantiu que o combate à violência de género, sexual e doméstica continua a ser uma das prioridades do Executivo.
Depois da abertura de dois novos gabinetes em 2025, no Seixal e no Porto, o Governo prevê agora avançar com mais três estruturas em 2026, localizadas em Matosinhos, Santarém e Açores. A instalação de um destes serviços na capital de distrito representa um reforço importante na protecção e acompanhamento das vítimas na região, assegurando apoio gratuito, confidencial e especializado nas vertentes psicológica, jurídica e social. Integrados na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, os GAV têm como missão prestar acompanhamento próximo, fazer avaliação de risco e encaminhar as vítimas para as respostas mais adequadas, num momento em que continua a ser exigida maior rapidez e eficácia na resposta dos serviços.
Na mesma intervenção, a ministra recordou que entrou em vigor, a 1 de Julho de 2025, a nova ficha de avaliação de risco e destacou também a reactivação do grupo de trabalho para definir medidas a aplicar nas primeiras 72 horas após uma denúncia de violência doméstica. Está ainda prevista para Setembro a entrada em funcionamento de uma linha de atendimento permanente, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com resposta multidisciplinar e multilingue.

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