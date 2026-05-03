Alunos da Reynaldo dos Santos lutam por uma escola inclusiva para surdos

“A sociedade precisa de começar a aceitar mais a língua gestual, aceitar as pessoas surdas e saber como comunicar com elas. Não é só oralidade”. O alerta é deixado pela professora Carla Benge, que dá aulas a alunos surdos no Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira.

O Ensino Bilingue de Alunos Surdos (língua gestual e português) foi um projecto que começou há vários anos no agrupamento, mas que muitos pais ainda não conhecem. Actualmente, são 12 os alunos surdos que têm aulas nas escolas do agrupamento e nem todos vivem no concelho de Vila Franca de Xira. Dada a escassez de oferta na região, o agrupamento tem alunos dos concelhos de Benavente e Alenquer e até um aluno que chegou há pouco tempo do Brasil.

Carla Benge tem alunos que a acompanham desde o segundo ano de escolaridade. É, para já, a única docente a dar aulas em língua gestual, acompanhada pelo intérprete Nuno Calado. A professora lamenta que, por exemplo, o manual de Língua Portuguesa, que é a segunda língua dos surdos, não esteja adaptado a eles. Não existem livros em língua gestual e os professores têm de adaptar os conteúdos aos seus alunos. “Temos trabalho a dobrar, que é pesquisar informação e encontrar forma de explicar e transmitir acontecimentos ou palavras que eles às vezes não conhecem”, explica.



Escola deve ser mais inclusiva

Sobre o projecto de ensino bilingue, Carla Benge considera como pontos positivos as condições das escolas, os funcionários e os apoios, que permitem aos alunos ter os seus direitos assegurados. Como ponto negativo, a comunicação. “Nós queremos uma escola inclusiva e, na verdade, não vejo isso na prática. Não vejo as pessoas a fazer um esforço para comunicar na língua gestual”, sublinha.

Também a docente tem dificuldades, dada a sua surdez. A maior, diz, é a falta de sensibilidade da sociedade. “Às vezes dizem ‘desculpe, eu não percebi. Pode repetir?’. Eu digo ‘desculpe, eu sou surda’, e as pessoas parece que bloqueiam. Sinto que parece que fiz algo mal. É isto que tenho vindo a sentir toda a minha vida”, explica. Felizmente, no seio familiar, tanto os seus pais como os avós e a irmã esforçaram-se por comunicar consigo. O facto de conseguir ler os lábios também deu uma grande ajuda, mas nem todos os surdos têm essa capacidade.

Quando os pais se vêem confrontados com um bebé surdo nos braços, ficam perdidos. Os médicos, refere a professora, dão apenas como alternativa a colocação de implantes auditivos e não oferecem outro tipo de caminhos fora da oralidade. Depois, muitos pais não aprendem língua gestual por falta de tempo. Na escola, Carla Benge tem como objectivo ensinar os alunos a serem autónomos para vingarem na sociedade e fazer com que a língua gestual seja valorizada. O Dia Nacional da Educação dos Surdos é uma oportunidade de valorizar o ensino da língua gestual dentro das escolas e promover a igualdade de direitos, defende a professora.