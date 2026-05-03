uma parceria com o Jornal Expresso
03/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-05-2026 10:30

Arraial dos Bombeiros de Almeirim regressa com tradição e espírito solidário

bombeiros ambulancia
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa é uma oportunidade para angariar fundos para a corporação.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim preparam-se para mais uma edição do seu tradicional arraial, que este ano se realiza nos dias 5 e 6 de Junho de 2026, junto ao quartel. O evento promete dois dias de convívio, gastronomia e animação popular, com o lema “Tradição, Solidariedade e Missão”.

O cartaz, apresentado pela corporação, destaca o papel dos bombeiros “ao serviço da comunidade, todos os dias”, reforçando o vínculo entre a instituição e os habitantes do concelho. A programação musical e cultural será divulgada brevemente, mas a organização garante que não faltarão os petiscos e o ambiente festivo que caracteriza o início do Verão em Almeirim.

O Arraial dos Bombeiros é também uma oportunidade para angariar fundos destinados à manutenção de equipamentos e viaturas, essenciais à resposta de emergência e protecção civil. A iniciativa conta com o apoio da câmara municipal e de várias entidades locais.

Mais do que uma festa, o arraial é um gesto de reconhecimento e gratidão para com quem, todos os dias, arrisca a vida em prol da segurança de todos.N

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região