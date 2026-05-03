Arraial dos Bombeiros de Almeirim regressa com tradição e espírito solidário

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim preparam-se para mais uma edição do seu tradicional arraial, que este ano se realiza nos dias 5 e 6 de Junho de 2026, junto ao quartel. O evento promete dois dias de convívio, gastronomia e animação popular, com o lema “Tradição, Solidariedade e Missão”.

O cartaz, apresentado pela corporação, destaca o papel dos bombeiros “ao serviço da comunidade, todos os dias”, reforçando o vínculo entre a instituição e os habitantes do concelho. A programação musical e cultural será divulgada brevemente, mas a organização garante que não faltarão os petiscos e o ambiente festivo que caracteriza o início do Verão em Almeirim.

O Arraial dos Bombeiros é também uma oportunidade para angariar fundos destinados à manutenção de equipamentos e viaturas, essenciais à resposta de emergência e protecção civil. A iniciativa conta com o apoio da câmara municipal e de várias entidades locais.

Mais do que uma festa, o arraial é um gesto de reconhecimento e gratidão para com quem, todos os dias, arrisca a vida em prol da segurança de todos.N