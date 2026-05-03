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Sociedade | 03-05-2026 07:00

Autocaravanas com estacionamento provisório em Tomar

auto caravanas caravana ilustrativ
foto ilustrativa
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Antigo parque junto ao Estádio Municipal fica reservado exclusivamente para descargas, enquanto decorrem trabalhos de requalificação ligados ao futuro Parque Urbano de Tomar.

A Câmara de Tomar definiu um novo espaço provisório para estacionamento de autocaravanas, que passa a funcionar na Avenida Maria de Lourdes de Mello e Castro, a cerca de dois quilómetros do antigo parque, junto ao Estádio Municipal. O anterior espaço deixa de poder ser utilizado para estacionamento, ficando reservado exclusivamente para operações de descarga, entre as 10h00 e as 20h00. Segundo a autarquia, o local foi preparado para garantir as condições necessárias a esse serviço, numa fase em que continuam a decorrer trabalhos de limpeza, recuperação e reestruturação.
A mudança surge no âmbito da intervenção de requalificação daquele espaço, que dará lugar ao futuro Parque Urbano de Tomar. A autarquia sublinha que o antigo parque de autocaravanas não pode ser utilizado para outros fins enquanto decorrem os trabalhos. A futura instalação provisória de ASA – Área de Serviço para Autocaravanas ficará também situada na Avenida Maria de Lourdes de Mello e Castro, estando o arranque das obras previsto para breve. O município apela à compreensão dos utilizadores face aos constrangimentos temporários provocados pela intervenção.

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