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Sociedade | 03-05-2026 21:00

Comunidade Intermunicipal do Oeste com resultado positivo de 3,9 ME em 2025

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Comunidade Intermunicipal do Oeste apresentou um resultado líquido positivo de 3,9 milhões de euros em 2025. O saldo de gerência fixou-se nos 16 milhões, num indicador de estabilidade financeira.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) fechou 2025 com um resultado líquido positivo superior a 3,9 milhões de euros e um saldo de gerência de 16 milhões de euros, segundo os documentos de prestação de contas aprovados.
A comunidade, que integra os 12 municípios da região Oeste, chegou ao final de 2025 com um resultado líquido positivo de 3.919.955,52 euros, “resultante essencialmente das transferências e subsídios obtidos relativos a projectos financiados”, lê-se no documento de prestação de contas a que a Lusa teve acesso.
A verba, que espelha um aumento de cerca de 343 mil euros relativamente ao ano anterior, resulta de uma execução orçamental em que as receitas tiveram um crescimento de 10,6% e o orçamento da despesa cresceu também 14%.
Em 2025, a cobrança efectiva de receita cifrou-se em 22,9 milhões de euros (ME), dos quais 22,8 ME foram receitas correntes e 183.736 euros receitas de capital.
O acréscimo relativamente a 2024 (ano em que a receita totalizou 20,5 ME) deveu-se, segundo o relatório, a “um incremento ao nível das transferências correntes, tendo em conta o programa Incentiva+TP”.
O orçamento da despesa teve uma execução total de 18,1 ME, dos quais 17,4 ME correspondem a despesas correntes e 654.678 euros a despesas de capital.
O resultado mantém a tendência de subida que já se registava nos anos anteriores, com a comunidade intermunicipal a fechar o ano com um saldo de gerência de 16 ME (mais cinco ME do que em 2024), num sinal de “boa governação e coesão do Oeste”, afirmou o presidente da CIM, Hermínio Rodrigues (PSD).
De acordo com o relatório, apresentado na terça-feira à noite, o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), desenvolvido por esta entidade, teve, em 2025, “uma taxa de execução de 100%”. Nesse âmbito, foram apoiados 73 projectos de entidades públicas (no valor de 50 milhões de euros) e 103 empresas, com um financiamento de cinco milhões de euros.
A OesteCIM tem actualmente em curso 55 projectos e prepara-se para iniciar outros nove, relacionados com os “três pilares fundamentais: mobilidade acessível, descarbonização e inovação na gestão territorial”.
Os documentos de prestação de contas foram aprovados por maioria, com duas abstenções do Chega.
A comunidade é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.

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