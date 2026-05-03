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Sociedade | 03-05-2026 20:05

PSP ferido com gravidade em desacatos na Feira das Tertúlias

PSP ferido com gravidade em desacatos na Feira das Tertúlias
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Um grupo de cerca de dez pessoas atacou agentes da PSP durante o encerramento do recinto da Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira. Um polícia ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital.

Um agente da PSP ficou ferido na madrugada de domingo, na sequência de desacatos ocorridos durante a Feira das Tertúlias, na cidade de Vila Franca de Xira.
Os incidentes ocorreram pelas 04h30, durante uma acção de varrimento e encerramento do recinto, realizada pela Polícia. Na altura, um grupo de cerca de dez pessoas recusou abandonar o local, apesar da hora, e começou a arremessar pedras aos polícias, tendo partido posteriormente para agressões físicas.
Um dos polícias ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira.
Este domingo à tarde, a PSP alocou mais agentes ao evento.
Até este domingo à tarde, as autoridades ainda não tinham conseguido interceptar os suspeitos envolvidos nas agressões. O caso continua a ser investigado.

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