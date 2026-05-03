PSP ferido com gravidade em desacatos na Feira das Tertúlias

Um grupo de cerca de dez pessoas atacou agentes da PSP durante o encerramento do recinto da Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira. Um polícia ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital.

Um agente da PSP ficou ferido na madrugada de domingo, na sequência de desacatos ocorridos durante a Feira das Tertúlias, na cidade de Vila Franca de Xira.

Os incidentes ocorreram pelas 04h30, durante uma acção de varrimento e encerramento do recinto, realizada pela Polícia. Na altura, um grupo de cerca de dez pessoas recusou abandonar o local, apesar da hora, e começou a arremessar pedras aos polícias, tendo partido posteriormente para agressões físicas.

Um dos polícias ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira.

Este domingo à tarde, a PSP alocou mais agentes ao evento.

Até este domingo à tarde, as autoridades ainda não tinham conseguido interceptar os suspeitos envolvidos nas agressões. O caso continua a ser investigado.