Albufeira dos Patudos recebe iniciativa sobre combate à obesidade

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai assinalar o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade com uma actividade ao ar livre, aberta à comunidade, que pretende mostrar que a prevenção começa muitas vezes por gestos simples, como caminhar, conviver e fazer escolhas alimentares mais equilibradas. A iniciativa, intitulada “Pequenos Passos, Grandes Benefícios”, realiza-se no sábado, 16 de Maio, na Albufeira dos Patudos, em Alpiarça, com início marcado para as 10h00. A organização está a cargo da equipa do Centro de Tratamento Cirúrgico de Obesidade da ULS Lezíria e integra as comemorações do Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, assinalado no penúltimo sábado de Maio.

A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, não sendo necessária inscrição prévia. O programa prevê um momento de recepção e acolhimento dos participantes, seguido de uma caminhada em grupo, que juntará utentes, profissionais de saúde e população em geral. Durante a manhã haverá também espaço para a partilha de testemunhos relacionados com a saúde e o bem-estar, numa iniciativa que pretende reforçar a literacia em saúde e sensibilizar para os riscos associados à obesidade. Está ainda previsto um momento surpresa, que inclui um workshop alimentar e animação de ginásio. O encerramento está agendado para as 13h00. A organização recomenda o uso de roupa e calçado confortável e desafia os participantes a levar familiares e amigos para uma manhã activa, de convívio e promoção da saúde.