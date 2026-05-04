Antigos militares da EPC em Santarém reúnem-se em convívio

Antigos militares que passaram pela Escola Prática de Cavalaria (EPC) de Santarém nos anos 1986, 1987 e 1988 vão reencontrar-se num convívio marcado para dia 23 de Maio. O programa começa pelas 10h00 com uma missa na Igreja da Nossa Senhora da Piedade celebrada pelo antigo capelão Ricardo Henriques. Às 11h00 dá-se a concentração junto aporta de armas da antiga EPC para depositar uma coroa de floras no carro de combate à entrada, em memoria dos antigos militares da EPC. Segue-se uma entrega de lembranças e visita às instalações. O almoço é na Quinta da Feteira, em Almeirim, a partir das 13h00. O convívio será prolongado ao longo da tarde com música ao vivo.