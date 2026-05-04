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Sociedade | 04-05-2026 15:49

Bebé morre após acidente com mais seis feridos no IC2 em Rio Maior

Bebé morre após acidente com mais seis feridos no IC2 em Rio Maior
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Bebé de dois anos ficou ferido com gravidade e faleceu durante o transporte hospitalar depois de uma colisão entre dois veículos no troço do IC2, no concelho de Rio Maior. Ponto negro foi alvo de obras de beneficiação, mas acidentes continuam a ocorrer.

Um bebé de dois anos ficou em estado crítico e outras seis pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um acidente ocorrido ao quilómetro 65, no IC2, junto ao nó de Asseiceira, em Rio Maior, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Este é mais um caso trágico a juntar ao longo historial de acidentes rodoviários no troço que atravessa aquele concelho, neste caso, depois de terem sido realizadas obras de beneficiação, pela Infraestruturas de Portugal, nos 20 quilómetros entre Rio Maior e Alcobaça, em 2023.
De acordo com a mesma fonte o alerta foi dado pelas 17h05 de sábado, 2 de Maio, tendo sido accionados os meios de socorro, incluindo um helicóptero que aterrou no local, mas não chegou a ser utilizado no transporte. O bebé acabou por ser transportado de ambulância para o Hospital de Vila Franca de Xira, tendo o óbito ocorrido durante o percurso, segundo noticiou um jornal local.


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