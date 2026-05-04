Cartaxo reforça bombeiros municipais com quatro novos postos de trabalho

A Câmara do Cartaxo vai reforçar o quadro dos bombeiros municipais com a criação de quatro novos postos de trabalho. A alteração ao Mapa de Pessoal de 2026 foi aprovada por unanimidade na assembleia municipal, realizada a 27 de Abril, e pretende dar resposta à falta de efectivos num serviço essencial para a segurança da população. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, explicou que o mapa de pessoal do município contemplava apenas dois bombeiros, número manifestamente insuficiente face às necessidades do concelho. A solução encontrada passou pela criação de quatro lugares na categoria de assistente operacional, para a posição de bombeiro, por permitir um processo de recrutamento mais rápido.

Segundo o autarca, a abertura de uma recruta de sapadores seria “mais morosa e mais cara”, enquanto esta opção permite atrair profissionais já qualificados e com disponibilidade imediata para integrar o serviço. João Heitor reconheceu que existem diferenças de estatuto entre as carreiras, mas defendeu que, perante a urgência de reforçar meios humanos, esta era a via mais eficaz.

A deputada Maria Helena Inglês Góis, do PS, questionou precisamente a opção pela categoria de assistente operacional em vez da carreira de bombeiro, tendo o presidente da câmara reiterado que a decisão teve em conta sobretudo a rapidez do procedimento e a capacidade de resposta do município. Na mesma discussão, o deputado Miguel Ribeiro, do Chega, quis saber se o reforço de pessoal será acompanhado por investimento em equipamento. João Heitor confirmou que o município perdeu recentemente uma ambulância nova, adquirida há cerca de um ano, na sequência da derrocada de um edifício no Cartaxo. O acidente reduziu a frota municipal de cinco para quatro viaturas. O presidente da câmara admitiu a necessidade de repor a ambulância destruída e de avançar ainda com a aquisição de outro veículo, sublinhando que o reforço dos bombeiros municipais terá de ser acompanhado por meios materiais adequados.