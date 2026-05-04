Junta de Ferreira do Zêzere reforça incentivo à natalidade

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere aprovou um novo regulamento que prevê o aumento dos apoios financeiros atribuídos às famílias da freguesia no âmbito do incentivo à natalidade. Com essa medida fica decidida a atribuição de 250 euros para o primeiro filho, que antes era de 200 euros, e de 300 euros para o segundo filho, quando até agora era de 250 euros. Este montante também se aplica a nascimentos múltiplos.

O apoio é concedido sob a forma de um documento certificado utilizável nas farmácias aderentes da freguesia para aquisição de produtos neonatais ou outros com justificação médica. O documento tem validade de dois anos. Para beneficiar do incentivo, os pais ou quem detenha a guarda da criança devem apresentar o requerimento na junta de freguesia no prazo máximo de três meses após o nascimento. A autarquia tem depois um mês para analisar o pedido e comunicar a decisão. A medida destina-se a famílias residentes e recenseadas em Ferreira do Zêzere com filhos nascidos após a entrada em vigor do regulamento.