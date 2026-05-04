Misericórdia de VFX e Hospital da Luz firmam protocolo de apoio social

A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, com o apoio do município, o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo agora assinado vai disponibilizar 120 consultas gratuitas, de especialidade, a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.

O acordo foi assinado no dia 23 de Abril, na Residência Sénior Sant’Ana do Campus de Saúde. Na ocasião, o provedor da Misericórdia de VFX, Armando Jorge de Carvalho, recordou que a parceria com o Hospital da Luz veio afirmar um novo pólo de saúde no centro da cidade, com a criação de condições concretas de acesso a cuidados de saúde diferenciados para os colaboradores da instituição, respectivos agregados familiares e irmãos, extensíveis a toda a rede do Grupo Luz Saúde a nível nacional, e agora também com consultas para os carenciados do concelho.

A Clínica da Luz, em Vila Franca de Xira, está de portas abertas à comunidade, fez questão de referir o cardiologista e director clínico da unidade, Pedro Jerónimo Sousa. O médico adiantou que estão a ser realizadas acções de formação com os médicos de família dos centros de saúde do concelho de Vila Franca de Xira. E em breve avançará a formação nas escolas, para que os profissionais que cuidam de crianças com problemas de saúde possam melhorar os cuidados aos alunos no dia-a-dia.

Na cerimónia, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, congratulou-se com o acordo, que coincide com os 10 anos do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado. “É um orgulho para mim, enquanto presidente da câmara, ter uma rede social tão generosa, tão interventiva e tão próxima porque, efectivamente, só juntos é que conseguimos ir mais longe”, disse o edil.