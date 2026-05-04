Reabilitação respiratória ajuda a ganhar qualidade de vida

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) celebrou no dia 21 de Abril o Dia Nacional da Reabilitação Respiratória com uma acção de sensibilização dirigida a utentes e profissionais de saúde. A iniciativa, realizada em Santarém, incluiu a distribuição de materiais informativos e integrou a Iniciativa Nacional de Sensibilização para a Reabilitação Respiratória, promovida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia. A data serviu para reforçar a importância destes programas no acompanhamento de pessoas com doença respiratória crónica, numa altura em que patologias como a asma, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), a fibrose pulmonar e as bronquiectasias continuam a afectar um número significativo de doentes e a condicionar a sua vida diária. A reabilitação respiratória abrange ainda pessoas com sequelas de Covid-19, cancro do pulmão e doentes em fase pré ou pós-operatória de cirurgia pulmonar.

Segundo a ULS Lezíria, este é um programa de saúde estruturado para ajudar os utentes a viver melhor, conjugando exercício físico orientado, educação para a saúde e apoio à adopção de hábitos de vida mais saudáveis. O acompanhamento é assegurado por uma equipa multidisciplinar, que junta médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros técnicos especializados. O programa decorre em grupo, favorecendo não só a componente terapêutica, mas também a partilha de experiências entre pessoas com problemas semelhantes. Ao longo das sessões, os utentes aprendem técnicas para eliminar secreções, usar correctamente os inaladores, controlar a respiração e a falta de ar, reconhecer situações de crise e saber como actuar. São ainda trabalhadas estratégias para gerir o cansaço, manter a actividade física, melhorar a alimentação e abandonar o consumo de tabaco.