Santarém anuncia um comboio de grandes projectos a concretizar numa década

O presidente da Câmara Municipal de Santarém apresentou no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) o programa “Centro Vivo 2025-2035”, um plano de intervenção a dez anos que pretende reforçar a atractividade do centro histórico da cidade e da Ribeira de Santarém. João Leite vinca que o programa marca “uma nova fase” na estratégia para o centro da cidade, com foco “na execução de projectos no terreno e na captação de investimento público e privado”. O programa estará em consulta pública entre 30 de Abril e 30 de Maio, período durante o qual a autarquia convida a população a apresentar contributos e sugestões.

O plano integra várias áreas de actuação, desde o comércio e economia local à ligação ao rio Tejo, passando pela “requalificação do espaço público e pela valorização do património”. Entre os projectos destaca-se a reconversão da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), que deverá acolher serviços municipais, residências de estudantes, a sede do Instituto Politécnico de Santarém, o Palácio da Justiça, o Museu de Abril e dos Valores Universais, uma unidade hoteleira e equipamentos de lazer e desporto. As obras das residências de estudantes já estão em andamento.

Também o antigo Presídio Militar será transformado numa unidade hoteleira, enquanto o Mercado Municipal continuará a ser utilizado como espaço de dinamização económica e social, com programação regular. Na área da habitação, o programa prevê a “requalificação e a aquisição de imóveis estratégicos” e intervenções nas escolas de São Bento, Pereiro e São Salvador, esta última destinada a acolher uma creche.

O património cultural é outro dos eixos do programa, que inclui a requalificação do Teatro Rosa Damasceno para “instalação da futura Casa das Artes e Cultura de Santarém”, bem como intervenções em igrejas como Marvila, Graça e Santa Iria (esta com as obras suspensas há anos), e nas muralhas e encostas da cidade.

No espaço público estão previstas acções como os Passadiços do Tejo, a melhoria de percursos pedonais, a criação de novas bolsas de estacionamento, reforço da videovigilância e requalificação de largos. O Bairro Digital de Santarém continuará a apoiar o comércio local e a gestão urbana.

Na Ribeira, o município quer “reforçar a ligação da cidade ao rio”, com uma intervenção faseada na frente ribeirinha, incluindo o Parque Natura Tejo, o campo de futebol e “projectos de regeneração urbana” já anunciados diversas vezes. Em Alfange, serão feitas melhorias no espaço público para aumentar as condições de lazer e permanência junto ao Tejo.

“Queremos devolver o Tejo a Santarém e temos fundos comunitários para a concretização do projecto. Está em fase de finalização e queremos lançar o concurso para a obra no final deste ano ou início do próximo, para concretizar a obra em 2029. É uma obra complexa, mas teremos o Tejo aos nossos pés com a concretização do parque Natura Tejo”, disse João Leite no SIL, no dia da apresentação, 23 de Abril.