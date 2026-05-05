Abrigada tem novo relvado sintético

Abrigada conta com um novo relvado sintético, inaugurado no dia 1 de Maio. A obra foi promovida pela Câmara de Alenquer, ainda no âmbito do Orçamento Participativo (OP) de 2017.

Localizado na Rua da Liberdade, o espaço foi alvo de uma intervenção que visou melhorar as condições de segurança, funcionalidade e atratividade para a população. A empreitada representou um investimento de 81.223,26 euros (valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor) abrangendo uma área total de cerca de 800 metros quadrados num local onde a JODA (Juventude Operária Desportiva de Abrigada) desenvolve a sua prática desportiva, cultural e recreativa.

A requalificação do Campo de Jogos 25 de Abril incluiu a instalação de um piso de relva sintética de 4ª geração, equipado com sistema de rega, bem como a renovação da estrutura de vedação envolvente.