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Sociedade | 05-05-2026 07:00

Abrigada tem novo relvado sintético

Abrigada tem novo relvado sintético
Foto: CM Alenquer
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Infraestrutura custou mais de 81 mil euros e foi uma obra vencedora do Orçamento Participativo da Câmara de Alenquer no ano 2017.

Abrigada conta com um novo relvado sintético, inaugurado no dia 1 de Maio. A obra foi promovida pela Câmara de Alenquer, ainda no âmbito do Orçamento Participativo (OP) de 2017.
Localizado na Rua da Liberdade, o espaço foi alvo de uma intervenção que visou melhorar as condições de segurança, funcionalidade e atratividade para a população. A empreitada representou um investimento de 81.223,26 euros (valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor) abrangendo uma área total de cerca de 800 metros quadrados num local onde a JODA (Juventude Operária Desportiva de Abrigada) desenvolve a sua prática desportiva, cultural e recreativa.
A requalificação do Campo de Jogos 25 de Abril incluiu a instalação de um piso de relva sintética de 4ª geração, equipado com sistema de rega, bem como a renovação da estrutura de vedação envolvente.

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