Actos de vandalismo no Centro Escolar da Meia Via com prejuízo de milhares de euros

Danos provocados por crianças que arremessam pedras contra os vidros da escola somam prejuízo de milhares de euros. Presidente da Câmara de Torres Novas admite que o estabelecimento tem, além deste, “problemas estruturais” e promete visita em breve.

O vereador eleito pelo Chega, agora independente, na Câmara de Torres Novas, José Carola, alertou na última reunião pública do executivo municipal, realizada a 4 de Maio, para a existência de vários vidros partidos no Centro Escolar da Meia Via, alegadamente provocados por crianças que arremessam pedras contra o edifício. Alguns dos vidros são de grandes dimensões com alguns a custar cerca de mil euros, cada.

José Carola defendeu que deve haver responsabilização pelos danos causados no equipamento escolar. “Nunca vi identificarem-se pessoas e as coisas não andarem para a frente”, afirmou o eleito independente, lamentando a falta de consequências em situações deste género.

Em resposta, o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), admitiu que ainda não teve oportunidade de visitar o Centro Escolar da Meia Via desde o início do seu primeiro mandato como presidente da autarquia, mas garantiu que o fará em breve. O autarca acrescentou que já tinha ouvido falar da situação dos vidros partidos.

José Trincão Marques reconheceu ainda que o Centro Escolar da Meia Via apresenta outras carências e “problemas estruturais” que têm de ser resolvidos, apontando infiltrações, rachas nas paredes e necessidade de pintura. “Todas as escolas estão a necessitar de manutenção”, sublinhou o presidente da câmara, identificando como um dos problemas comuns a falta de capeamento dos muros, o que faz com que as pinturas se degradem mais rapidamente e tenham de ser renovadas com maior frequência.

Na mesma reunião foi também referido o caso da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas que, segundo os eleitos, carece igualmente de capeamento e apresenta problemas ao nível da pintura, com paredes escurecidas e esverdeadas devido à humidade.