Alfaia furtada no Cartaxo recuperada dois anos depois em Serpa

Uma máquina agrícola avaliada em cerca de 10 mil euros, furtada há dois anos na localidade de Valada, concelho do Cartaxo, foi recuperada pela GNR numa quinta situada nas imediações da cidade de Serpa.

Uma máquina agrícola avaliada em cerca de 10 mil euros, furtada há dois anos na localidade de Valada, concelho do Cartaxo, foi recuperada pela GNR numa quinta situada nas imediações da cidade de Serpa, no distrito de Beja. Segundo informou o Comando Territorial de Beja da GNR, a alfaia agrícola, uma máquina armadora fresadora de três camas, foi localizada no âmbito de diligências de investigação relacionadas com um crime de burla qualificada. O equipamento foi entretanto entregue ao legítimo proprietário. A máquina tinha sido furtada no concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, e acabou por ser encontrada a mais de 200 quilómetros de distância, no Baixo Alentejo.