Colisão com ambulância dos Bombeiros de Salvaterra que transportava vítima de enfarte faz cinco feridos
Ambulância envolvida no acidente, na Estrada Nacional 118, em Muge, transportava uma vítima grave de enfarte para o Hospital de Santarém.
Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, que transportava uma vítima grave de enfarte ao Hospital de Santarém, na Estrada Nacional 118, provocou cinco feridos, confirmou a O MIRANTE o comandante daquela corporação, Paulo Dionísio. O acidente ocorreu na tarde de domingo, 3 de Maio, em Muge.
De acordo com o comandante a vítima de enfarte foi assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e não sofreu ferimentos relacionados com a colisão. Os restantes feridos, considerados leves, foram também assistidos no local pela equipa da VMER de Vila Franca de Xira e transportados ao hospital de Santarém.
Os Bombeiros de Salvaterra de Magos agradecem a todas as mensagens e chamadas que têm recebido de preocupação para com os operacionais envolvidos que, esclarecem, já se encontram em casa a recuperar.