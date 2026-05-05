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Sociedade | 05-05-2026 16:53

Colisão com ambulância dos Bombeiros de Salvaterra que transportava vítima de enfarte faz cinco feridos

emergencia – inem
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Ambulância envolvida no acidente, na Estrada Nacional 118, em Muge, transportava uma vítima grave de enfarte para o Hospital de Santarém.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, que transportava uma vítima grave de enfarte ao Hospital de Santarém, na Estrada Nacional 118, provocou cinco feridos, confirmou a O MIRANTE o comandante daquela corporação, Paulo Dionísio. O acidente ocorreu na tarde de domingo, 3 de Maio, em Muge.

De acordo com o comandante a vítima de enfarte foi assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e não sofreu ferimentos relacionados com a colisão. Os restantes feridos, considerados leves, foram também assistidos no local pela equipa da VMER de Vila Franca de Xira e transportados ao hospital de Santarém.

Os Bombeiros de Salvaterra de Magos agradecem a todas as mensagens e chamadas que têm recebido de preocupação para com os operacionais envolvidos que, esclarecem, já se encontram em casa a recuperar.

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