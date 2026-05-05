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Sociedade | 05-05-2026 10:29

Humberto Morgado sai dos Bombeiros de Tomar deixando obra feita

Humberto Morgado sai dos Bombeiros de Tomar deixando obra feita
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Humberto Morgado saiu do comando dos Bombeiros Municipais de Tomar sem cumprir até ao fim a comissão de serviço, por decisão do actual executivo. Deixa para trás cinco anos de reorganização profunda, investimento na formação, melhores condições operacionais e uma marca reconhecida na corporação.

Humberto Morgado chegou aos Bombeiros Municipais de Tomar em Janeiro de 2021 para pôr ordem numa casa que precisava de reestruturação. Sai a 30 de Abril de 2026, por decisão do actual executivo, sem completar a comissão de serviço prevista até 31 de Dezembro. Quando assumiu funções, trouxe a ideia de que o socorro tem de ser organizado, profissional e digno. Essa visão ficou expressa numa entrevista a O MIRANTE, em 2021, quando defendia que a resposta à população não podia depender apenas da boa vontade dos voluntários e que os bombeiros deviam ser olhados como profissionais.
Em pouco mais de cinco anos, a mudança tornou-se visível. Foi criado o regulamento interno, renovado o fardamento, reforçados os equipamentos de protecção individual e dignificada a imagem dos bombeiros, entre outras medidas. Entraram sapadores com formação específica, houve admissões e promoções entre voluntários e investimento na formação. O quartel ganhou zonas limpas, sujas e intermédias, num modelo inovador com reconhecimento internacional. A aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios respondeu a uma necessidade evidente, sobretudo na zona histórica.
Humberto Morgado é também reconhecido por saber construir pontes com juntas de freguesia, serviços municipais e entidades externas, tornando a protecção civil mais próxima, articulada e respeitada. OHumberto Morgado segue agora para Leiria, onde será comandante dos Bombeiros Sapadores.

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