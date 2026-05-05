Humberto Morgado sai dos Bombeiros de Tomar deixando obra feita

Humberto Morgado chegou aos Bombeiros Municipais de Tomar em Janeiro de 2021 para pôr ordem numa casa que precisava de reestruturação. Sai a 30 de Abril de 2026, por decisão do actual executivo, sem completar a comissão de serviço prevista até 31 de Dezembro. Quando assumiu funções, trouxe a ideia de que o socorro tem de ser organizado, profissional e digno. Essa visão ficou expressa numa entrevista a O MIRANTE, em 2021, quando defendia que a resposta à população não podia depender apenas da boa vontade dos voluntários e que os bombeiros deviam ser olhados como profissionais.

Em pouco mais de cinco anos, a mudança tornou-se visível. Foi criado o regulamento interno, renovado o fardamento, reforçados os equipamentos de protecção individual e dignificada a imagem dos bombeiros, entre outras medidas. Entraram sapadores com formação específica, houve admissões e promoções entre voluntários e investimento na formação. O quartel ganhou zonas limpas, sujas e intermédias, num modelo inovador com reconhecimento internacional. A aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios respondeu a uma necessidade evidente, sobretudo na zona histórica.

Humberto Morgado é também reconhecido por saber construir pontes com juntas de freguesia, serviços municipais e entidades externas, tornando a protecção civil mais próxima, articulada e respeitada. OHumberto Morgado segue agora para Leiria, onde será comandante dos Bombeiros Sapadores.