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Sociedade | 05-05-2026 18:53

Militares feridos em salto de paraquedas em Tancos

Militares feridos em salto de paraquedas em Tancos
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Dois militares que frequentavam o Curso de Paraquedismo ficaram feridos esta terça-feira, 5 de Maio, durante uma acção de formação em Tancos. O Exército abriu um processo de averiguações para apurar as circunstâncias do incidente.

Dois militares ficaram feridos na manhã desta terça-feira, 5 de Maio, durante a execução de um salto de paraquedas no âmbito do Curso de Paraquedismo, em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Segundo informação divulgada pelo Exército, o incidente ocorreu durante uma acção de formação e envolveu dois militares que se encontravam em instrução. Na sequência da ocorrência, foram accionados de imediato os meios de emergência médica.
Os militares foram assistidos no local por equipas do Exército e do Instituto Nacional de Emergência Médica, tendo sido posteriormente transportados para uma unidade hospitalar. Até ao momento não foram divulgados pormenores sobre o estado clínico dos feridos. O Exército determinou a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente”. Foi também accionado apoio psicológico para garantir acompanhamento aos militares envolvidos e aos respectivos familiares.

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