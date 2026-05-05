PSP apreende réplica de arma junto a escola em Vila Franca de Xira

A PSP apreendeu uma reprodução de arma de fogo, conhecida como “arma de fulminantes”, junto a uma escola do concelho de Vila Franca de Xira.

A intervenção ocorreu no âmbito do patrulhamento preventivo efectuado pela patrulha da Escola Segura.

O suspeito, um menor de idade e aluno de um estabelecimento de ensino nas imediações, foi abordado pelos polícias na via pública, verificando-se que tinha o objecto na sua posse, sem apresentar qualquer motivo que justificasse o seu transporte.

A apreensão foi realizada em conformidade com o Regime Jurídico das Armas e suas Munições (RJAM). A PSP alerta que, embora estes objectos sejam frequentemente encarados como brinquedos, a sua semelhança visual com armas de fogo reais pode levar à prática do crime de detenção de arma proibida. A exibição de tais réplicas em locais públicos é susceptível de causar pânico e insegurança entre a população, motivo pelo qual a PSP reforça a importância da consciencialização de jovens e educadores para os riscos associados à posse destes dispositivos.