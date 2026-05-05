PSP detém seis homens por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira

A PSP deteve seis homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 51 anos, nas freguesias de Alverca, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Vila Franca de Xira, entre os dias 24 e 28 de Abril, no âmbito de acções de fiscalização rodoviária levadas a cabo pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

As detenções ocorreram maioritariamente por crimes relacionados com a condução sem carta, condução sob o efeito do álcool e desobediência.

No dia 24 de Abril, na Póvoa de Santa Iria, foi detido um homem de 25 anos por desobediência, depois de ter sido fiscalizado e se ter verificado que conduzia apesar de se encontrar a cumprir uma inibição de conduzir decretada por autoridade judicial.

No dia seguinte, em Alverca, um homem de 33 anos foi detido por condução sem habilitação legal, tendo admitido não possuir carta de condução. Segundo a PSP, o suspeito já tinha sido detido pelo mesmo crime no ano anterior.

Ainda no dia 26 de Abril, em Alverca, foi detido um homem de 46 anos por condução em estado de embriaguez, após acusar uma taxa de álcool no sangue de 1,40 g/l. No mesmo dia, em Vila Franca de Xira, um homem de 28 anos foi detido por desobediência, depois de, alegadamente, inviabilizar a realização do teste quantitativo de alcoolemia, apesar de ter acusado 1,89 g/l no teste inicial.

No dia 27 de Abril, também em Vila Franca de Xira, foi detido um homem de 35 anos por condução sem carta, situação idêntica à registada no dia anterior em Alverca, sendo igualmente reincidente.

Já no dia 28 de Abril, no Forte da Casa, um homem de 51 anos foi detido por condução em estado de embriaguez, após apresentar uma taxa de álcool no sangue de 1,34 g/l.

Todos os detidos foram notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção.

A PSP sublinha que continuará a desenvolver acções de fiscalização e prevenção deste tipo de crimes, considerados prioritários, alertando para o impacto negativo que têm na segurança rodoviária e no sentimento de segurança da população.

