Resposta a tempestades, cheias e ondas de calor em conferência no Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo promove, a 8 de Maio, uma conferência online sobre a resposta do Serviço Nacional de Saúde aos fenómenos climáticos extremos, num tempo em que tempestades, cheias, vagas de frio e ondas de calor deixaram de ser episódios excepcionais para passarem a integrar a rotina de risco dos territórios. A iniciativa, intitulada “Fenómenos Climáticos Extremos: Antecipação e Resposta no SNS”, decorre entre as 09h30 e as 15h30, em formato online, e é organizada pela Unidade de Saúde Pública da ULS Médio Tejo. A participação está sujeita a inscrição prévia através de formulário online.