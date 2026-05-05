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Sociedade | 05-05-2026 12:00

Resposta a tempestades, cheias e ondas de calor em conferência no Médio Tejo

Resposta a tempestades, cheias e ondas de calor em conferência no Médio Tejo
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O seminário junta responsáveis nacionais e regionais da área da saúde, protecção civil e saúde pública.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo promove, a 8 de Maio, uma conferência online sobre a resposta do Serviço Nacional de Saúde aos fenómenos climáticos extremos, num tempo em que tempestades, cheias, vagas de frio e ondas de calor deixaram de ser episódios excepcionais para passarem a integrar a rotina de risco dos territórios. A iniciativa, intitulada “Fenómenos Climáticos Extremos: Antecipação e Resposta no SNS”, decorre entre as 09h30 e as 15h30, em formato online, e é organizada pela Unidade de Saúde Pública da ULS Médio Tejo. A participação está sujeita a inscrição prévia através de formulário online.

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