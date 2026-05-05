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Sociedade | 05-05-2026 15:58

Tragédia na estação de comboios da Póvoa de Santa Iria faz 40 anos

Tragédia na estação de comboios da Póvoa de Santa Iria faz 40 anos
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Colisão entre dois comboios vitimou 17 pessoas e feriu mais de oito dezenas. Foi um dos piores acidentes ferroviários ocorridos em Portugal.

No dia 5 de Maio de 1986, pelas 12h00, dois comboios colidiram na Linha do Norte, na estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria. O desastre é considerado um dos piores acidentes ferroviários ocorridos em Portugal. Morreram 17 pessoas e outras 83 ficaram feridas.
Os Bombeiros da Póvoa de Santa Iria foram os primeiros a chegar ao local, tendo sido depois auxiliados por várias outras centenas de operacionais, dos quais cerca de quatrocentos vieram da região de Lisboa. A Guarda Nacional Republicana, a Cruz Vermelha Portuguesa teve igualmente um papel importante na regulação do trânsito e transporte das vítimas mortais.
As empresas situadas nas imediações da estação da cidade ofereceram trabalhadores e maquinaria para auxiliar nas operações de socorro.
Após o acidente, recorde-se, a CP formou uma comissão de inquérito interna para averiguar as causas do acidente, que foi criticada pela câmara e assembleia municipal que acusaram a empresa de irresponsabilidade, e exigiram a realização de obras para melhorar as condições da linha, como a quadruplicação, que só foi executada anos mais tarde.
Um dos maquinistas acabou por ser alvo de um processo disciplinar depois de a comissão de inquérito da CP ter declarado que não accionou o travão do comboio tendo desrespeitado os sinais de trânsito. O sindicato posicionou-se do lado do trabalhador culpando uma falha na sinalização, mas este foi despedido.

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