Agride brutalmente companheira e fica em prisão preventiva em Vila Franca de Xira

Um homem de 63 anos foi detido em Vila Franca de Xira, depois de ter agredido “brutalmente” a companheira com “socos, bofetadas e pontapés”, segundo a PSP, em comunicado.

O caso ocorreu no dia 25 de Abril e, quando os agentes se deslocaram ao local, alertados para uma situação de violência doméstica, os bombeiros já prestavam socorro à vítima, que apresentava diversos hematomas graves, carecendo de assistência hospitalar urgente.

Em declarações aos polícias, a vítima relatou o ataque. Além das agressões físicas, em várias partes do corpo, a mulher foi ameaçada com recurso a várias facas, que se encontravam na mesa de cabeceira.

A PSP refere que a vítima “demonstrava elevado estado de ansiedade e fundado temor pela própria vida, suplicando reiteradamente protecção e a detenção do agressor”.

O homem acabou por ser localizado em casa. Ao ser confrontado pela polícia, não só admitiu os factos como afirmou que mataria a companheira caso a voltasse a encontrar.

Face à “evidência dos ferimentos e à confissão”, o homem foi detido. Durante o transporte para a esquadra, manteve uma “postura hostil, proferindo constantes ameaças de morte contra a vítima”.

As facas utilizadas para ameaçar a companheira foram apreendidas.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.