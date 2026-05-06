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Sociedade | 06-05-2026 12:00

Agride brutalmente companheira e fica em prisão preventiva em Vila Franca de Xira

PSP policia seguranca foto ilustrativa
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Um homem de 63 anos foi detido em Vila Franca de Xira por agredir violentamente a companheira e ameaçá-la de morte com facas. A vítima necessitou de assistência hospitalar e o suspeito ficou em prisão preventiva.

Um homem de 63 anos foi detido em Vila Franca de Xira, depois de ter agredido “brutalmente” a companheira com “socos, bofetadas e pontapés”, segundo a PSP, em comunicado.
O caso ocorreu no dia 25 de Abril e, quando os agentes se deslocaram ao local, alertados para uma situação de violência doméstica, os bombeiros já prestavam socorro à vítima, que apresentava diversos hematomas graves, carecendo de assistência hospitalar urgente.
Em declarações aos polícias, a vítima relatou o ataque. Além das agressões físicas, em várias partes do corpo, a mulher foi ameaçada com recurso a várias facas, que se encontravam na mesa de cabeceira.
A PSP refere que a vítima “demonstrava elevado estado de ansiedade e fundado temor pela própria vida, suplicando reiteradamente protecção e a detenção do agressor”.
O homem acabou por ser localizado em casa. Ao ser confrontado pela polícia, não só admitiu os factos como afirmou que mataria a companheira caso a voltasse a encontrar.
Face à “evidência dos ferimentos e à confissão”, o homem foi detido. Durante o transporte para a esquadra, manteve uma “postura hostil, proferindo constantes ameaças de morte contra a vítima”.
As facas utilizadas para ameaçar a companheira foram apreendidas.
O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.

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