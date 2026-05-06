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Sociedade | 06-05-2026 17:15

Festival do Campino ganha força e já olha para a próxima edição

Festival do Campino ganha força e já olha para a próxima edição
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Festival realizado na Azinhaga foi considerado um sucesso, com forte adesão popular, mais expositores e impacto positivo na economia local. Município quer reforçar a iniciativa, que deverá crescer em articulação com a tradicional Festa do Bodo.

O Festival do Campino voltou a afirmar-se como um evento de referência na Azinhaga, concelho da Golegã, consolidando-se como uma aposta do município na valorização das tradições rurais e na dinamização cultural e económica do território. O balanço positivo da iniciativa foi destacado na Assembleia Municipal da Golegã pelo deputado municipal Avelino Bento, que solicitou uma avaliação do evento. Em resposta, o presidente da câmara, António Camilo, sublinhou a forte adesão do público e a satisfação demonstrada pela comunidade ligada à campinagem, uma das marcas identitárias do concelho.
O autarca salientou que o festival tem vindo a ganhar expressão cultural, juntando participantes, visitantes e agentes ligados ao mundo rural, num certame que procura preservar e projectar uma tradição com raízes profundas na região. Também o vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, reforçou o balanço positivo, apontando sinais claros de crescimento, nomeadamente no aumento do número de expositores, na maior participação do público e no impacto gerado na economia local.
A iniciativa afirma-se, assim, como uma aposta consolidada da Câmara Municipal da Golegã, não só na promoção da campinagem e das tradições associadas ao campo, mas também como instrumento de valorização do concelho e de apoio à actividade económica local. Na próxima edição, o Festival do Campino deverá continuar a crescer, estando prevista a sua realização em articulação com a tradicional Festa do Bodo, reforçando a ambição de tornar o evento ainda mais participado e representativo da identidade goleganense.

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