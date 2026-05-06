Furtos com chaves falsas a residências em Santarém

Entram sem dar nas vistas, com recurso a chaves falsas, e do interior das habitações furtam objectos de valor. Depois saem como entraram: pela porta principal, sem deixar indícios visíveis de arrombamento. Este método de furto qualificado tem sido utilizado na cidade de Santarém, onde desde o início deste ano já se registaram mais de três furtos ao interior de moradias e apartamentos, com especial incidência na zona do planalto, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP).



De acordo com a mesma fonte trata-se de um “fenómeno a nível nacional” que a Polícia está a “acompanhar” e que por norma deixa poucas provas. “É o chamado assalto limpo, onde já conseguiram identificar as casas e arranjar forma de destrancar as fechaduras”, acrescenta. Até ao momento não foi ainda possível identificar os suspeitos.



A PSP deteve, a nível nacional, 22 pessoas por furto em interior de residência e registou 1.125 crimes desta tipologia no primeiro trimestre do ano, indicou em Abril aquela polícia, avançando que "continua a ser uma preocupação permanente" apesar de terem diminuído. Ainda assim, a PSP aconselha os cidadãos a fechar e trancar a porta da habitação sempre que sair de casa, ter atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios, manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência, não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência da sua casa e não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter as joias guardadas em cofres.