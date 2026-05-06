Golegã arranca com projecto de inclusão pela cultura na Lezíria do Tejo

O município da Golegã deu início, na segunda-feira, 5 de Maio, ao projecto Inclusão pela Cultura, uma iniciativa que nasce de uma candidatura conjunta dos 11 municípios da Lezíria do Tejo e que pretende fazer da cultura um instrumento de aproximação, participação e transformação social. Ao longo dos próximos três anos, o projecto vai promover várias acções de inclusão e capacitação, tendo como ponto de partida a valorização das memórias, tradições e histórias locais. A proposta passa por envolver diferentes públicos em actividades culturais e criativas, reforçando o sentimento de pertença e a identidade das comunidades.

Na Golegã, o arranque acontece com a oficina de teatro “À Luz de Relvas”, dinamizada por Carlos Cunha e Maria Faleiro. A iniciativa integra um dos cinco pilares do projecto global e aposta na expressão artística como forma de trabalhar a identidade comunitária, através da recolha de estórias, memórias e vivências do território. O município convida a população a participar no projecto, que pretende abrir novos caminhos de inclusão através da cultura e afirmar a criação artística como espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.