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Sociedade | 06-05-2026 07:00

Golegã arranca com projecto de inclusão pela cultura na Lezíria do Tejo

Golegã arranca com projecto de inclusão pela cultura na Lezíria do Tejo
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Iniciativa resulta de uma candidatura conjunta dos 11 municípios da Lezíria do Tejo e vai desenvolver, durante três anos, acções de inclusão, capacitação e valorização da identidade comunitária através da expressão artística.

O município da Golegã deu início, na segunda-feira, 5 de Maio, ao projecto Inclusão pela Cultura, uma iniciativa que nasce de uma candidatura conjunta dos 11 municípios da Lezíria do Tejo e que pretende fazer da cultura um instrumento de aproximação, participação e transformação social. Ao longo dos próximos três anos, o projecto vai promover várias acções de inclusão e capacitação, tendo como ponto de partida a valorização das memórias, tradições e histórias locais. A proposta passa por envolver diferentes públicos em actividades culturais e criativas, reforçando o sentimento de pertença e a identidade das comunidades.
Na Golegã, o arranque acontece com a oficina de teatro “À Luz de Relvas”, dinamizada por Carlos Cunha e Maria Faleiro. A iniciativa integra um dos cinco pilares do projecto global e aposta na expressão artística como forma de trabalhar a identidade comunitária, através da recolha de estórias, memórias e vivências do território. O município convida a população a participar no projecto, que pretende abrir novos caminhos de inclusão através da cultura e afirmar a criação artística como espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.

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