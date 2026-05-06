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Sociedade | 06-05-2026 10:24

João Heitor enaltece coragem e espírito de missão dos Bombeiros do Cartaxo

João Heitor enaltece coragem e espírito de missão dos Bombeiros do Cartaxo
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Presidente da Câmara do Cartaxo assinalou o Dia Internacional do Bombeiro com uma mensagem de reconhecimento a todos os que fazem do socorro uma missão diária.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Ferreira Heitor, assinalou o Dia Internacional do Bombeiro, celebrado a 4 de Maio, com uma mensagem de homenagem aos homens e mulheres que dedicam a vida à protecção de pessoas e bens. Na mensagem, o autarca sublinhou o “elevado sentido de missão, coragem e profissionalismo” dos bombeiros, destacando o papel essencial que desempenham no socorro, na emergência e na segurança das comunidades. João Heitor dirigiu uma palavra especial aos Bombeiros Municipais do Cartaxo, cuja dedicação e “espírito de serviço público” considerou serem um exemplo permanente para o concelho.
Fundado a 25 de Novembro de 1936, o Corpo de Bombeiros Municipais do Cartaxo começou por funcionar na Rua da República, com meios muito limitados. O primeiro equipamento resumia-se a um auto-tanque de 3.500 litros, que servia também para regar as ruas da vila. A primeira ambulância só chegaria em 1955, oferecida pela família Duarte de Oliveira. Em 1984, a corporação inaugurou o actual quartel, onde permanece até hoje. Quase nove décadas depois da fundação, os Bombeiros Municipais do Cartaxo contam com cerca de meia centena de elementos e uma frota diversificada, que inclui cinco ambulâncias de socorro, veículos de combate a incêndios urbanos e florestais, viaturas de comando e quatro embarcações, entre outros meios.

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