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Sociedade | 06-05-2026 12:00

Mais de mil escuteiros deram vida ao acampamento “As Margaridas” em Constância

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A 36.ª edição do acampamento anual do Agrupamento 707 Santa Margarida decorreu entre 1 e 3 de Maio, em Santa Margarida da Coutada, depois de ter sido adiada devido às intempéries registadas em Fevereiro.

O Campo de Actividades Chefe Almeida, em Santa Margarida da Coutada, concelho de Constância, recebeu durante três dias mais uma edição do acampamento “As Margaridas”, uma das iniciativas de referência do Agrupamento 707 Santa Margarida. O encontro reuniu cerca de mil escuteiros, distribuídos pelas secções de Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros. A iniciativa, que vai já na 36.ª edição, decorreu entre 1 e 3 de Maio e manteve o espírito que a acompanha desde a sua criação, em 1991. Habitualmente realizado durante o período do Carnaval, o acampamento foi este ano adiado na sequência das intempéries que marcaram o mês de Fevereiro.
Com o mote “Nem tudo é Carnaval”, o encontro propõe aos jovens uma vivência diferente da celebração carnavalesca tradicional, assente na partilha, na vida em campo, no convívio entre agrupamentos e nos valores do escutismo. Durante o fim-de-semana, Santa Margarida da Coutada voltou a transformar-se num ponto de encontro para escuteiros de várias regiões do país, reforçando a importância deste acampamento no calendário escutista nacional.

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