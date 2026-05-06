PSP apreende arma de alarme e munições no Forte da Casa

No dia 30 de Abril, de madrugada, numa acção de patrulhamento preventivo, os polícias abordaram um homem que, ao ser questionado sobre a posse de armas, informou prontamente que transportava uma arma de alarme no interior da sua mochila. Referiu ter adquirido a arma há alguns anos, mas não apresentou qualquer comprovativo de compra ou documentação legal no momento da abordagem pelas autoridades. Esta ausência de prova documental, segundo a PSP, aliada à impossibilidade de verificação imediata da origem da arma, suscitou dúvidas quanto à sua proveniência lícita. Por esse motivo, a arma de alarme e as seis munições de calibre 5,5 mm foram apreendidas.

A PSP recorda que, de acordo com o regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 5/2006, o transporte de armas da Classe G, fora das condições legalmente previstas, bem como a falta de demonstração da sua origem, podem consubstanciar a prática de um ilícito de natureza contra-ordenacional.