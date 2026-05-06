Resposta à Saúde Mental no Médio Tejo é referência para o país

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo alcançou em 2025 um dos melhores resultados nacionais no acesso a consultas de Saúde Mental. O Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Saúde Mental realizou 99,4% das consultas dentro dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde, subindo de 90% em 2024 para um patamar que confirma a consolidação de uma resposta mais rápida, próxima e organizada. O resultado ganha particular relevo num território onde a pressão sobre os serviços de saúde mental tem vindo a aumentar e onde a resposta comunitária é cada vez mais determinante. Em 2025 ficaram em funcionamento as quatro Equipas Comunitárias de Saúde Mental previstas (Ourém, Centro, Este e Oeste) garantindo cobertura a 213.812 habitantes. A aposta permitiu levar os cuidados para mais perto das populações e reforçar o acompanhamento de pessoas com doença mental grave e persistente.

Ao longo do ano foram realizadas 16.591 consultas médicas, 53% das quais no âmbito das equipas comunitárias, acima da meta inicialmente prevista de 40%. Foram ainda concretizadas 1.564 visitas e intervenções domiciliárias, abrangendo 253 doentes, enquanto o Hospital de Dia registou 3.260 sessões, mais 959 do que no ano anterior. O internamento também foi reforçado, com a lotação a subir de 24 para 27 camas. Outro indicador de peso é o acompanhamento estruturado dos utentes mais vulneráveis. O CRI terminou 2025 com 934 pessoas com doença mental grave ou crónica com terapeuta de referência atribuído, medida que permite maior proximidade, prevenção de agudizações e encaminhamento mais célere sempre que necessário. A resposta assenta numa equipa multidisciplinar de 68 profissionais e 10 internos de especialidade, envolvendo psiquiatria, enfermagem, psicologia clínica, serviço social, terapia ocupacional, educação social, técnicos auxiliares e assistentes técnicos. Mais do que aumentar consultas, a ULS Médio Tejo está a afirmar um modelo de cuidados que articula hospital, comunidade e rede social.

Em 2025, as equipas realizaram 266 reuniões interinstitucionais e 235 reuniões ligadas à promoção e prevenção em saúde mental. O serviço destacou-se ainda na área científica e formativa, com 132 reuniões científicas, 26 comunicações e duas publicações com revisão por pares. O triénio 2026-2028 deverá trazer nova fase de consolidação, com reforço da psiquiatria comunitária, expansão territorial das equipas, respostas de reabilitação psicossocial e novas terapêuticas, incluindo cetamina e estimulação magnética transcraniana. Está também prevista a abertura do novo edifício dedicado à Pedopsiquiatria no Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar.