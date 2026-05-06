Utentes de Caniceira protestam após três meses sem televisão, internet e telefone

Moradores da Caniceira, na freguesia de Vale de Cavalos, dizem estar há cerca de três meses privados de serviços de telecomunicações na sequência das tempestades. Movimento de utentes denuncia abandono, promessas por cumprir e facturação de serviços que não estão a ser prestados.

Os moradores da Caniceira, na freguesia de Vale de Cavalos, vão concentrar-se no dia 15 de Maio, às 18h00, junto ao campo de futebol da localidade, para exigir a reposição dos serviços de televisão, internet e telefone, interrompidos há cerca de três meses depois das tempestades. O protesto é promovido pelo Movimento de Utentes pela Defesa de Telecomunicações – Caniceira/Vale de Cavalos, que denuncia publicamente uma situação que considera “inaceitável” e que tem deixado a população sem resposta, apesar das sucessivas reclamações apresentadas junto da operadora e das promessas de resolução que, segundo os utentes, nunca passaram disso mesmo.

A situação é particularmente grave numa localidade onde a população é maioritariamente envelhecida. Para muitos moradores, a televisão e o telefone são os únicos meios de companhia, acesso à informação, contacto com familiares e ligação a serviços de emergência. A ausência prolongada destes meios, sobretudo durante o período nocturno, tem agravado o isolamento social e dificultado o quotidiano da população. O movimento chama ainda a atenção para o impacto junto das crianças e jovens, que se vêem privados do acesso à internet necessário para trabalhos escolares e outras tarefas. A falta de ligação digital afecta também quem depende destes serviços para fins profissionais.

Além da falta de serviço, os utentes denunciam que continuam a ser emitidas facturas relativas a televisão, internet e telefone que, afirmam, não estão a ser prestados. Para o movimento, essa prática representa um desrespeito pelos direitos dos consumidores e agrava a indignação da população. Os moradores exigem a reposição imediata e definitiva dos serviços de telecomunicações na Caniceira, a garantia de cobertura em condições dignas em toda a freguesia de Vale de Cavalos, uma solução estrutural para a rede que impeça a repetição de situações semelhantes e a suspensão da facturação até à reposição integral dos serviços.