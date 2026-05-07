A pergunta que os utilizadores da Ponte da Chamusca fazem diariamente: Até quando?

A imagem repete-se vezes sem conta. Esta foi partilhada nas redes sociais nesta manhã de quinta-feira, 7 de Maio. Filas, camiões, ligeiros, e uma ponte que continua a ser um aperto para quem tem de circular entre margens. A ponte da Chamusca é uma ligação essencial, mas continua a funcionar como se fosse um favor prestado à população e não uma infraestrutura fundamental para o território.