Sociedade | 07-05-2026 10:20
A pergunta que os utilizadores da Ponte da Chamusca fazem diariamente: Até quando?
A imagem repete-se vezes sem conta. Esta foi partilhada nas redes sociais nesta manhã de quinta-feira, 7 de Maio. Filas, camiões, ligeiros, e uma ponte que continua a ser um aperto para quem tem de circular entre margens. A ponte da Chamusca é uma ligação essencial, mas continua a funcionar como se fosse um favor prestado à população e não uma infraestrutura fundamental para o território.
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