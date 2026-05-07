Buzinão para reclamar nova ponte na Chamusca e conclusão do IC3

Uma concentração-buzinão está marcada para sexta-feira, 8 de Maio, às 17h00, junto ao restaurante “Paragem da Ponte”, na Chamusca, para exigir a construção de uma nova ponte sobre o Tejo e a conclusão do IC3.

A construção de uma nova ponte na Chamusca e a conclusão do IC3 voltam a motivar uma acção de protesto. Está marcada para sexta-feira, 8 de Maio, às 17h00, uma concentração-buzinão junto ao restaurante “Paragem da Ponte”.

A iniciativa pretende chamar a atenção para uma reivindicação antiga da população e dos agentes locais, que há vários anos defendem a necessidade de melhores acessibilidades.

Segundo os promotores, a actual situação tem provocado constrangimentos frequentes, com filas de espera e dificuldades acrescidas na circulação. O problema agravou-se nos últimos tempos devido à instabilidade do talude do lado da Golegã, que condicionou ainda mais a mobilidade entre as duas margens do Tejo.

Com o lema “vamos fazer-nos ouvir!”, a concentração apela à participação dos cidadãos, procurando dar força à reivindicação de uma nova travessia e da conclusão de uma infraestrutura rodoviária considerada essencial para a região.