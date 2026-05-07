Sociedade | 07-05-2026 17:20
Ciclistas dão mau exemplo no desfile de tertúlias em VFX
Foto Voz Ribatejana
Vários ciclistas tentaram abrir caminho entre os participantes e os músicos do Ateneu Vilafranquense durante o desfile das associações pelas ruas da cidade, alguns subindo pelos passeios. Um acabou por cair já perto do cemitério.
O tradicional desfile das tertúlias de Vila Franca de Xira, realizado no dia 1 de Maio no âmbito da VII Feira das Tertúlias, ficou manchado pela atitude de vários ciclistas que não respeitaram as ordens da polícia, abriram caminho à força entre os participantes e até pedalaram em cima dos passeios quase batendo nos peões que ali circulavam. Um dos ciclistas chegou mesmo a cair e a magoar-se quando furou o desfile.
A atitude de desrespeito pelas ordens policiais e pelas dezenas de participantes no desfile gerou críticas e queixas em vários tertulianos, sobretudo devido à falta de civilidade dos ciclistas durante o tradicional desfile das tertúlias, que foi um dos pontos altos do certame e que contou com as mais altas individualidades do município.
Diz quem assistiu à cena que um grupo de cicloturistas aglomerou-se na cauda do desfile e, ao tentar ultrapassar os participantes, a PSP interviu ligando a sirene e avisando os homens das bicicletas que não poderiam passar.
No entanto, a maioria fez orelhas moucas às indicações policiais e não quis esperar alguns minutos, até que o desfile chegasse à praça de toiros e começou a romper pela multidão, gerando críticas, assobios e queixas de vários participantes. Com a pressa um dos ciclistas acabou por escorregar no passeio e caiu já perto do cemitério da cidade, situação que gerou aparato e até o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que acompanhava o desfile, acabou por parar para ver se o homem precisava de ajuda. O desfile acabou por ser interrompido nesse momento. Apesar de combalido o homem acabou por seguir viagem na bicicleta, já o desfile tinha chegado à praça de toiros.
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