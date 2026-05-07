Detido pela PSP por onda de destruição em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria

Foi detido o homem de 25 anos que provocou estragos propositadamente em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria. O suspeito percorreu várias ruas da cidade, deixando uma onda de destruição em automóveis e propriedades. Durante o percurso, o indivíduo derrubou motociclos, danificou retrovisores de carros estacionados e destruiu o estore de uma habitação. O alerta foi dado por uma polícia que estava fora de serviço, mas que presenciou parte dos factos. Uma das lesadas também deu dados por telefone sobre o trajecto do suspeito.

A colaboração de várias testemunhas foi fundamental para a PSP intercetar o homem, que já estava imobilizado por um dos lesados. Ainda ofereceu resistência quando os polícias chegaram, mas acabou detido.

As autoridades acreditam que o suspeito é o mesmo que, há umas semanas, danificou várias dezenas de viaturas no Forte da Casa e em Alhandra, sendo que a PSP refere que “irá procurar recolher prova indiciária” também desses casos.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial.