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Sociedade | 07-05-2026 13:34

Detido pela PSP por onda de destruição em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria

Detido pela PSP por onda de destruição em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria
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Um homem de 25 anos foi detido pela PSP após uma sequência de actos de vandalismo que provocaram danos em 11 viaturas e numa habitação na Póvoa de Santa Iria. Suspeita-se que possa ser o mesmo que vandalizou viaturas no Forte da Casa e em Alhandra.

Foi detido o homem de 25 anos que provocou estragos propositadamente em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria. O suspeito percorreu várias ruas da cidade, deixando uma onda de destruição em automóveis e propriedades. Durante o percurso, o indivíduo derrubou motociclos, danificou retrovisores de carros estacionados e destruiu o estore de uma habitação. O alerta foi dado por uma polícia que estava fora de serviço, mas que presenciou parte dos factos. Uma das lesadas também deu dados por telefone sobre o trajecto do suspeito.
A colaboração de várias testemunhas foi fundamental para a PSP intercetar o homem, que já estava imobilizado por um dos lesados. Ainda ofereceu resistência quando os polícias chegaram, mas acabou detido.
As autoridades acreditam que o suspeito é o mesmo que, há umas semanas, danificou várias dezenas de viaturas no Forte da Casa e em Alhandra, sendo que a PSP refere que “irá procurar recolher prova indiciária” também desses casos.
O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial.

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