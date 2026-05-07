Detido pela PSP por onda de destruição em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria
Um homem de 25 anos foi detido pela PSP após uma sequência de actos de vandalismo que provocaram danos em 11 viaturas e numa habitação na Póvoa de Santa Iria. Suspeita-se que possa ser o mesmo que vandalizou viaturas no Forte da Casa e em Alhandra.
Foi detido o homem de 25 anos que provocou estragos propositadamente em 11 viaturas na Póvoa de Santa Iria. O suspeito percorreu várias ruas da cidade, deixando uma onda de destruição em automóveis e propriedades. Durante o percurso, o indivíduo derrubou motociclos, danificou retrovisores de carros estacionados e destruiu o estore de uma habitação. O alerta foi dado por uma polícia que estava fora de serviço, mas que presenciou parte dos factos. Uma das lesadas também deu dados por telefone sobre o trajecto do suspeito.
A colaboração de várias testemunhas foi fundamental para a PSP intercetar o homem, que já estava imobilizado por um dos lesados. Ainda ofereceu resistência quando os polícias chegaram, mas acabou detido.
As autoridades acreditam que o suspeito é o mesmo que, há umas semanas, danificou várias dezenas de viaturas no Forte da Casa e em Alhandra, sendo que a PSP refere que “irá procurar recolher prova indiciária” também desses casos.
O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial.