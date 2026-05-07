Detidos por burla com falso telemóvel em Vila Franca de Xira

Dois homens, de 35 e 45 anos, foram detidos pela PSP, no dia 4 de Maio, em Vila Franca de Xira, pelo crime de burla.

Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, a detenção ocorreu no âmbito de diligências investigatórias relacionadas com um esquema de burla associado à venda de um telemóvel através de um anúncio online.

Os suspeitos terão acordado a venda do equipamento por 850 euros, levando a vítima a deslocar-se ao multibanco para levantar o dinheiro. Nesse momento, os indivíduos terão substituído o telemóvel por uma bolsa de óculos que continha um pedaço de mosaico cerâmico, dissimulado com fita adesiva, de forma a simular o peso e o formato do equipamento.

Os polícias, que já acompanhavam a situação, intercetaram os suspeitos no momento em que tentavam concretizar a burla, tendo sido de imediato dada voz de detenção a ambos.

No decurso da operação, foi apreendido um telemóvel avaliado em cerca de 1.100 euros, dois pedaços de mosaico cerâmico embrulhados em fita adesiva, uma bolsa de óculos de sol, 290 euros em numerário e uma viatura utilizada pelos suspeitos, por estar associada a práticas semelhantes.

A PSP refere que os detidos têm antecedentes criminais por crimes contra o património, nomeadamente burla e roubo por esticão, estando associados a vários processos de natureza idêntica. A investigação indica ainda que os suspeitos actuavam de forma concertada e reiterada, com o mesmo modus operandi, causando prejuízos de vários milhares de euros a vítimas em diferentes zonas do distrito de Lisboa, com especial incidência nos concelhos de Vila Franca de Xira e Loures.

Os detidos ainda vão ser presentes à autoridade judiciária.

A PSP alerta a população para a necessidade de redobrar cuidados nas transacções realizadas através de plataformas de compra e venda online.

