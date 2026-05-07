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Sociedade | 07-05-2026 15:00

Estacionamento serve de estaleiro há mais de ano e meio na Quinta da Piedade

Estacionamento serve de estaleiro há mais de ano e meio na Quinta da Piedade
E-Redes usa lugares de estacionamento na Rua Almirante Gago Coutinho como estaleiro de obras - foto O MIRANTE
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E-Redes mantém materiais de obra na via pública, a ocupar lugares de estacionamento na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Câmara de Vila Franca de Xira pediu solução que minimize impactos, até porque os trabalhos de enterramento das linhas de alta tensão só acabam em 2027.

Os moradores da Rua Almirante Gago Coutinho, na Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, lamentam que a E-Redes use os lugares de estacionamento há mais de ano e meio para deposição de terras decorrente das obras em curso. A empresa manteve baias no local junto aos montes de areia, que, além de ocuparem os lugares, sujam os carros de pó.
A Câmara de Vila Franca de Xira disse a O MIRANTE que os trabalhos da E-Redes relacionados com o enterramento das linhas de alta tensão Fanhões-Póvoa serão previsivelmente retomados a partir do mês de Maio, prevendo-se a conclusão, incluindo reposições de pavimentos provisórios, durante Dezembro de 2026. Mas a conclusão integral destes trabalhos, incluindo reposições definitivas, só está prevista para Fevereiro de 2027. Acresce que a E-Redes irá executar em simultâneo, e de forma faseada, os trabalhos de enterramento das linhas de alta tensão da Póvoa, também já aprovados pela câmara, entre os meses de Julho de 2026 e Junho de 2027. No que diz respeito às terras que se encontram depositadas na Rua Almirante Gago Coutinho, apesar da obra ainda não estar totalmente concluída, o município solicitou à E-Redes para que encontrasse um local alternativo para a sua colocação e que não apresentasse constrangimentos à população. “Sublinhamos que estes trabalhos representam uma enorme mais-valia para a população da Póvoa de Santa Iria”, refere a câmara.

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