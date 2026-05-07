Estacionamento serve de estaleiro há mais de ano e meio na Quinta da Piedade

Os moradores da Rua Almirante Gago Coutinho, na Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, lamentam que a E-Redes use os lugares de estacionamento há mais de ano e meio para deposição de terras decorrente das obras em curso. A empresa manteve baias no local junto aos montes de areia, que, além de ocuparem os lugares, sujam os carros de pó.

A Câmara de Vila Franca de Xira disse a O MIRANTE que os trabalhos da E-Redes relacionados com o enterramento das linhas de alta tensão Fanhões-Póvoa serão previsivelmente retomados a partir do mês de Maio, prevendo-se a conclusão, incluindo reposições de pavimentos provisórios, durante Dezembro de 2026. Mas a conclusão integral destes trabalhos, incluindo reposições definitivas, só está prevista para Fevereiro de 2027. Acresce que a E-Redes irá executar em simultâneo, e de forma faseada, os trabalhos de enterramento das linhas de alta tensão da Póvoa, também já aprovados pela câmara, entre os meses de Julho de 2026 e Junho de 2027. No que diz respeito às terras que se encontram depositadas na Rua Almirante Gago Coutinho, apesar da obra ainda não estar totalmente concluída, o município solicitou à E-Redes para que encontrasse um local alternativo para a sua colocação e que não apresentasse constrangimentos à população. “Sublinhamos que estes trabalhos representam uma enorme mais-valia para a população da Póvoa de Santa Iria”, refere a câmara.