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Sociedade | 07-05-2026 11:00

ETAR de Samora Correia abre portas a alunos para mostrar o percurso invisível das águas residuais

ETAR de Samora Correia abre portas a alunos para mostrar o percurso invisível das águas residuais
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Uma visita de estudo à ETAR de Samora Correia transformou-se numa lição prática sobre ambiente, consumo responsável e sustentabilidade, levando dezenas de alunos do Curso de Educação e Formação de Adultos a conhecer o funcionamento de uma infraestrutura essencial para a saúde pública.

Dezenas de alunos do Curso de Educação e Formação de Adultos (CEF) participaram, na tarde de terça-feira, 5 de Maio, num dia aberto na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Samora Correia, onde ficaram a conhecer o percurso das águas residuais produzidas pelas populações de Samora Correia e do Porto Alto.
Os formandos, que frequentam processos de certificação equivalentes ao 9.º e 12.º ano, tiveram oportunidade de observar de perto os vários processos de tratamento e monitorização das águas residuais, vulgarmente designadas por “esgotos”, numa iniciativa promovida pela Águas do Ribatejo.
A visita teve também uma componente de sensibilização ambiental. David Cardoso, técnico responsável pela ETAR e guia da sessão, alertou para os resíduos indevidamente colocados nas redes de saneamento.
“A sanita não é um caixote do lixo. Na sanita só entra o papel higiénico que se desfaz com a água”, sublinhou o responsável.
Durante a sessão, os participantes puderam verificar que continuam a chegar à obra de entrada da estação resíduos como cotonetes, fraldas, toalhetes, cabelos e restos de alimentos, materiais que dificultam o processo de tratamento e contribuem para o aumento dos custos operacionais.
Inaugurada em 2019, a ETAR de Samora Correia está situada numa zona de montado de sobro, na Estrada da Espargueira, no Porto Alto, e representou um investimento global de cerca de seis milhões de euros, incluindo três estações elevatórias e respectivas condutas de saneamento.  

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