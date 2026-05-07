ETAR de Samora Correia abre portas a alunos para mostrar o percurso invisível das águas residuais

Dezenas de alunos do Curso de Educação e Formação de Adultos (CEF) participaram, na tarde de terça-feira, 5 de Maio, num dia aberto na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Samora Correia, onde ficaram a conhecer o percurso das águas residuais produzidas pelas populações de Samora Correia e do Porto Alto.

Os formandos, que frequentam processos de certificação equivalentes ao 9.º e 12.º ano, tiveram oportunidade de observar de perto os vários processos de tratamento e monitorização das águas residuais, vulgarmente designadas por “esgotos”, numa iniciativa promovida pela Águas do Ribatejo.

A visita teve também uma componente de sensibilização ambiental. David Cardoso, técnico responsável pela ETAR e guia da sessão, alertou para os resíduos indevidamente colocados nas redes de saneamento.

“A sanita não é um caixote do lixo. Na sanita só entra o papel higiénico que se desfaz com a água”, sublinhou o responsável.

Durante a sessão, os participantes puderam verificar que continuam a chegar à obra de entrada da estação resíduos como cotonetes, fraldas, toalhetes, cabelos e restos de alimentos, materiais que dificultam o processo de tratamento e contribuem para o aumento dos custos operacionais.

Inaugurada em 2019, a ETAR de Samora Correia está situada numa zona de montado de sobro, na Estrada da Espargueira, no Porto Alto, e representou um investimento global de cerca de seis milhões de euros, incluindo três estações elevatórias e respectivas condutas de saneamento.