Mais de 60 avistamentos de vespa asiática desde Março em Vila Franca de Xira

Desde o mês de Março, foram registados 60 avistamentos de vespa asiática no concelho de Vila Franca de Xira, segundo dados fornecidos a O MIRANTE pela câmara. A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa concentra o maior número de ocorrências, com 21 registos, seguida de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com 12. Foram ainda reportados 13 ninhos, tendo oito sido já inactivados pelos serviços municipais de Protecção Civil. As intervenções ocorreram em várias freguesias, incluindo Vialonga e Vila Franca de Xira, ambas com dois ninhos tratados. Em duas das situações reportadas, não foi confirmada a existência de ninhos no local. Actualmente, decorrem trabalhos de inactivação em três ninhos, por uma empresa especializada contratada para o efeito.

Os munícipes ficam alarmados quando se vêem confrontados com os insectos. Como Ricardo Francisco, residente na Quinta das Índias, Vialonga, que foi dar com uma vespa asiática no quarto onde o filho de 18 meses estava a brincar. Fez a participação na plataforma Stop Vespa, que faz o encaminhamento para a Protecção Civil municipal, mas a mensagem é que só pode actuar depois de saber a localização dos ninhos. Tal como outros cidadãos, que têm dado nota nas redes sociais de situações idênticas, Ricardo Francisco e os vizinhos não sabem onde está o ninho e dizem que as autoridades devem actuar.



Vespa velutina aumenta em Portugal

A Protecção Civil de Vila Franca de Xira diz que a vespa asiática (vespa velutina) não é, individualmente, mais perigosa para os seres humanos do que outras espécies autóctones. Ainda assim, alerta para a necessidade de não perturbar os ninhos, uma vez que os insectos podem tornar-se agressivos em defesa da colónia. Caso uma vespa entre em casa, a recomendação é manter a calma, abrir as janelas e permitir que o insecto saia naturalmente.

Caso seja identificado um ninho, deve proceder-se ao registo na plataforma StopVespa, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Após validação, os serviços municipais deslocam-se ao local para intervenção.