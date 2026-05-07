uma parceria com o Jornal Expresso
07/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-05-2026 18:00

Mais de 60 avistamentos de vespa asiática desde Março em Vila Franca de Xira

Mais de 60 avistamentos de vespa asiática desde Março em Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Protecção Civil de Vila Franca de Xira registou 13 suspeitas de ninhos de vespa asiática e inactivou oito no concelho. A autoridade alerta para cuidados numa altura em que os munícipes se queixam de que as vespas lhes entram pelas janelas.

Desde o mês de Março, foram registados 60 avistamentos de vespa asiática no concelho de Vila Franca de Xira, segundo dados fornecidos a O MIRANTE pela câmara. A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa concentra o maior número de ocorrências, com 21 registos, seguida de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com 12. Foram ainda reportados 13 ninhos, tendo oito sido já inactivados pelos serviços municipais de Protecção Civil. As intervenções ocorreram em várias freguesias, incluindo Vialonga e Vila Franca de Xira, ambas com dois ninhos tratados. Em duas das situações reportadas, não foi confirmada a existência de ninhos no local. Actualmente, decorrem trabalhos de inactivação em três ninhos, por uma empresa especializada contratada para o efeito.
Os munícipes ficam alarmados quando se vêem confrontados com os insectos. Como Ricardo Francisco, residente na Quinta das Índias, Vialonga, que foi dar com uma vespa asiática no quarto onde o filho de 18 meses estava a brincar. Fez a participação na plataforma Stop Vespa, que faz o encaminhamento para a Protecção Civil municipal, mas a mensagem é que só pode actuar depois de saber a localização dos ninhos. Tal como outros cidadãos, que têm dado nota nas redes sociais de situações idênticas, Ricardo Francisco e os vizinhos não sabem onde está o ninho e dizem que as autoridades devem actuar.

Vespa velutina aumenta em Portugal
A Protecção Civil de Vila Franca de Xira diz que a vespa asiática (vespa velutina) não é, individualmente, mais perigosa para os seres humanos do que outras espécies autóctones. Ainda assim, alerta para a necessidade de não perturbar os ninhos, uma vez que os insectos podem tornar-se agressivos em defesa da colónia. Caso uma vespa entre em casa, a recomendação é manter a calma, abrir as janelas e permitir que o insecto saia naturalmente.
Caso seja identificado um ninho, deve proceder-se ao registo na plataforma StopVespa, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Após validação, os serviços municipais deslocam-se ao local para intervenção.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região