Sociedade | 07-05-2026 15:00
Protecção Civil de Benavente reforçada com viatura de comando táctico
Miguel Cardia e Sónia Ferreira - foto DR
A Câmara Municipal de Benavente ofereceu uma nova viatura de comando táctico 4x4 à Protecção Civil Municipal, reforçando os meios operacionais disponíveis no concelho.
A Câmara Municipal de Benavente ofereceu uma nova viatura de comando táctico 4x4 à Protecção Civil Municipal, reforçando os meios operacionais disponíveis no concelho. Segundo o município, o veículo está equipado com sistemas de comunicações e de coordenação, permitindo aumentar a rapidez e a eficiência da intervenção em cenários de emergência. O município sublinha que este reforço se insere na prioridade dada à segurança da população, dotando a Protecção Civil Municipal de melhores condições para actuar no terreno.
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